Uomo di 73 anni trovato in auto con una squillo straniera di 14 anni… Processo al tribunale di Latina per un pensionato di Cisterna
Un procedimento giudiziario si apre a Latina riguardo a un uomo di 73 anni di Cisterna, coinvolto in un episodio risalente al 2014, in cui è stato trovato in auto con una ragazza di 14 anni. La vicenda, recentemente tornata alla ribalta, solleva questioni di natura legale e sociale, attirando l’attenzione dei media locali.
I fatti risalgono al 2014, ma sono tornati ieri all'attenzione del Tribunale di Latina. Un uomo di 73 anni, residente a Cisterna di Latina, è imputato per quanto accaduto nei pressi di un supermercato di via Mozart ad Aprilia, dove venne fermato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. Secondo quanto ricostruito in aula da uno dei militari dell'Arma intervenuti, i controlli furono disposti dopo segnalazioni su un intenso via vai di auto in zona, già nota per una marcata attività di prostituzione, in particolare donne rumene, tra cui anche minorenni. Fermato in auto con una minorenne di 14 anni.
