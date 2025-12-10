uomini e procioni mentre i primi rifuggono dal mondo urbanizzato i secondi ne sono attratti

Recentemente ha fatto il giro del mondo una notizia sorprendente: mentre gli uomini tendono a evitare le aree urbane, i procioni sono attratti da esse. Questa dinamica insolita tra specie diverse evidenzia come alcuni animali si adattino alle trasformazioni dell'ambiente, suscitando curiosità e riflessioni sul rapporto tra natura e città.

La notizia è di qualche giorno fa, ha fatto il giro del mondo, ma merita di essere raccontata ancora una volta. Anche perché la vicenda ci riguarda, pur essendo accaduta in Virginia (Usa), dove l'altra mattina un dipendente di un negozio di alcolici ha trovato l'esercizio devastato, con gli scaffali a terra e le bottiglie svuotate in giro per il negozio; ha pensato subito a un furto, ha seguito le tracce (che portavano in bagno), e davanti al wc ha trovato il responsabile del saccheggio sdraiato a terra, in totale hangover: si trattava di un procione. Il mammifero, onnivoro ed evidentemente non astemio, è entrato nell'esercizio commerciale dal soffitto, si è scolato mezzo negozio, ed è svenuto in bagno, come fosse un qualunque sabato sera.