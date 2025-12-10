Uomini e Donne registrazione 9 dicembre | Flavio annuncia la scelta
Durante la registrazione del 9 dicembre di Uomini e Donne, Flavio ha annunciato che la prossima settimana prenderà una decisione importante. Le anticipazioni rivelano che il tronista sta per fare la sua scelta, lasciando i fan in attesa di scoprire chi sarà la persona che entrerà nel suo cuore.
Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 dicembre. Flavio annuncia che la prossima settimana farà la sua scelta. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 9 dicembre. In questa puntata grande fermento per il trono classico, con Flavio che annuncia che la prossima settimana farà la sua scelta. Secondo le anticipazioni . 🔗 Leggi su 2anews.it
Uomini e Donne 2025-2026, il dating show torna su Canale 5: quando inizia, news tronisti e anticipazioni
Uomini e Donne, la presentazione del tronista Flavio Ubirti: “vorrei una donna con cui guardare nella stessa direzione e sogno di diventare babbo” | Video Witty Tv
Uomini e Donne, la presentazione della nuova tronista Cristiana Anania: “pronta a vivere quelle sensazioni che solo l’amore ti può dare” | Video Witty Tv
Gemma dopo la scorsa puntata… #UominieDonne
