Uomini e Donne Mario Lenti | età lavoro morte della moglie e chi è sua figlia

Mario Lenti, protagonista della stagione 2025-2026 di Uomini e Donne, ha catturato l'attenzione per il suo passato e la sua personalità autentica. Con una vita segnata da esperienze intense, tra lavoro, perdita della moglie e il ruolo di padre, si è distinto nel programma come figura discreta ma significativa.

Arrivato nello studio di Uomini e Donne con l'aria di chi ha vissuto tanto, Mario Lenti si è imposto come protagonista discreto ma incisivo della stagione 2025-2026. La sua storia intreccia un amore lungo una vita, un lutto che lo ha segnato e la voglia di rimettersi in gioco nonostante tutto. Dietro l'immagine del cavaliere c'è l'imprenditore, il padre e il vedovo che prova a ripartire: un percorso che parla a molti, perché ricorda che il sentimento non ha età. Chi è Mario Lenti di Uomini e Donne: origini e profilo. Originario di Talsano, in provincia di Taranto, Mario Lenti porta in tv il tratto concreto della sua terra e di una vita spesa tra lavoro e famiglia.

