Uomini e Donne Flavio Ubirti sceglie | la favorita e quando va in onda

Sta per concludersi il percorso di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, con la scelta che si avvicina. Durante la registrazione del 9 dicembre, è stata annunciata la data ufficiale: tra il 15 e il 21 dicembre 2025, Flavio sceglierà la sua favorita, segnando un momento importante nel percorso del tronista.

Sta per finire il percorso a Uomini e Donne di Flavio Ubirti. In studio, durante la registrazione di martedì 9 dicembre, è arrivata l'indicazione che i fan aspettavano: la scelta si consumerà tra il 15 e il 21 dicembre 2025. Il tronista ha chiesto di concentrare le ultime esterne in una sola giornata, segnale di idee chiare e tempi serrati. Resta da sciogliere il nodo della messa in onda, mentre emerge la corteggiatrice in leggero vantaggio. Storica coppia di U&D divorzia Uomini e Donne news: la data della scelta di Flavio Ubirti. Nel corso della registrazione del 9 dicembre, Maria De Filippi ha scandito i tempi: la scelta di Flavio Ubirti avverrà entro la settimana successiva.

