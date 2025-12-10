Uomini e Donne Federico esagera | messaggi hot alle dame A Mario piace Barbara De Santis

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Federico si distingue per un comportamento eccessivo, inviando messaggi hot alle dame e mettendo in difficoltà Jennifer. Intanto, a Mario piace Barbara De Santis, creando ulteriori tensioni nel programma.

La puntata di oggi mostra un Federico eccessivo che mette in difficoltà Jennifer con messaggi inappropriati. Intanto Sabrina trova un equilibrio con Massimiliano e Lucia si avvicina sempre più a Mauro. La puntata di oggi, 10 dicembre, di Uomini e Donne è stata un mix di ritorni inaspettati, tensioni latenti e dinamiche che sembrano non voler trovare pace. Federico Mastrostefano continua a comportarsi come il tronista che era sedici anni fa, tra uscite con Marta e messaggi poco eleganti alle dame del parterre. Intanto Sabrina Zago avvia una conoscenza tranquilla con Massimiliano, mentre Lucia si avvicina sempre di più a Mauro, scatenando la gelosia di Francesco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Federico esagera: messaggi hot alle dame. A Mario piace Barbara De Santis

