Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 10 dicembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le news di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, di Uomini e Donne. La puntata in diretta streaming su Witty TV include le dinamiche del Trono Over e del Trono Classico, offrendo ai fan uno sguardo alle emozioni e alle novità che si svilupperanno nel programma in questa giornata.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma termina la conoscenza con il cavaliere Gianni tra le polemiche. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Flavio. Il tronista è sempre più criticato dalle sue corteggiatrici al punto da arrivare ad una decisione inaspettata. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (10 dicembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e donne, anticipazioni riprese 9/12: Flavio annuncia la scelta, Gemma contro Mario - Nella registrazione del 9 dicembre c'è stato un duro confronto tra Gemma e Mario, poi Flavio ha anticipato che sceglierà la prossima volta ... Si legge su it.blastingnews.com