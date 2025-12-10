Unvier | le eccellenze musicali friulane in rassegna per il natale cittadino
Unvier presenta un evento natalizio dedicato alle eccellenze musicali friulane, valorizzando il patrimonio linguistico e musicale della regione. La rassegna coinvolge diverse generazioni di musicisti e autori, offrendo un’occasione per riscoprire e celebrare le tradizioni musicali del Friuli in un contesto festivo e culturale.
Il recupero e la rielaborazione della lingua e del repertorio musicale friulano accomunano ormai diverse generazioni di musicisti e autori. Ne è ben consapevole l’Ufficio per la Lingua Friulana del Comune di Udine che, in collaborazione con l’associazione culturale Inniò, proporrà due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Unvier, le eccellenze musicali friulane in rassegna
