Un' ora di sosta gratuita in piazza Aguselli Confesercenti | Un aiuto concreto per i commercianti

Confesercenti Cesena accoglie con favore la riapertura del parcheggio di piazza Aguselli e l’introduzione della prima ora di sosta gratuita, un provvedimento volto a sostenere lo shopping natalizio e a favorire l’accessibilità al centro storico, offrendo un aiuto concreto ai commercianti e ai visitatori.

Confesercenti Cesena accoglie con favore la riapertura del parcheggio di piazza Aguselli e l’introduzione della prima ora di sosta gratuita, una misura che può contribuire a sostenere lo shopping natalizio e a migliorare l’accessibilità al centro storico.“Si tratta di un segnale importante –. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Torna il parcheggio di piazza Aguselli - A seguito dei lavori di rigenerazione urbana che nelle scorse settimane hanno interessato p iazza Aguselli e via Strinati, domani, giovedì 11 dicembre, alle 13, tornerà fruibile l’intera area ... Secondo corrierecesenate.it

Cesena, il parcheggio di Piazza Aguselli riapre giovedì 11 dicembre - A seguito dei lavori di rigenerazione urbana che nel corso di queste settimane hanno interessato piazza Aguselli e via Strinati, domani, giovedì 11 ... Secondo corriereromagna.it

Dal 9 al 24 dicembre per un massimo di due ore, utilizzando il disco orario sosta gratuita nelle zone di corona - facebook.com Vai su Facebook