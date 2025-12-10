Un' occasione per ricordare il suo genio e la sua storia | in Senato presentata la mostra su Versace

"Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia roots tribute" è il titolo della mostra voluta dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dal 19 dicembre al 19 aprile 2026. “Ho fortemente voluto organizzare questa occasione per annunciare un percorso espositivo che celebra il profondo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Darwin, Carson, Veronesi. Luca Novelli racconta i suoi "lampi di genio" - Il nuovo libro di Novelli è dedicato al medico e chirurgo rivoluzionario, nel centenario della nascita, ma la collana per ragazzi e ragazze - Si legge su ilbolive.unipd.it

Una bella occasione organizzata dalla Fondazione Micheletti e dal Musil. Ricordare Aldo Rebecchi è un dovere della nostra comunità. La memoria e la gratitudine sono un cemento fondamentale su cui costruire anche il futuro. Vai su Facebook

#1dicembre #GiornatamondialecontroAIDS Un'occasione importante per ricordare che al Bambino Gesù il test HIV è gratuito e fondamentale per la prevenzione: Per le mamme in dolce attesa: tinyurl.com/ytf8kwzu Per gli adolescenti: tinyurl.com/bydym7ce Vai su X