Università il ricordo di Gloria Savonuzzi donatrice del fondo archivistico dedicato al padre Carlo

Ferraratoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università di Ferrara ricorda con affetto Gloria Savonuzzi, donatrice del fondo archivistico dedicato al padre Carlo. Nel 2006, con lungimiranza, ha affidato all’ateneo un ricco patrimonio di materiali che testimoniano l’eredità professionale dell’ingegnere e architetto. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio e riconoscimento per il suo gesto di generosità.

