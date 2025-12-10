Università di Perugia dottorato honoris causa al premio Nobel Roger Bruce Myerson

L'Università di Perugia conferisce il Dottorato honoris causa in Economia al premio Nobel Roger Bruce Myerson, riconoscendone il contributo fondamentale nel campo delle istituzioni, delle imprese e dei metodi quantitativi. Questa onorificenza celebra il suo lavoro innovativo e influente, sottolineando l'importanza della ricerca accademica nel panorama economico internazionale.

L'Università di Perugia conferisce il Dottorato honoris causa in Economia – Istituzioni, Imprese e Metodi Quantitativi al professor Roger Bruce Myerson, Premio Nobel per l’Economia 2007. Il titolo - consegnato con una cerimonia nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

