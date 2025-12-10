Uniti dal gioco | a Palermo le periferie salgono sul palco contro dipendenze e solitudini

A Palermo, nelle aree periferiche segnate da povertà e disagio, il gioco, il teatro e lo sport si trasformano in strumenti di rinascita e solidarietà. In un contesto di crescente difficoltà, queste attività offrono un'opportunità di riscatto e di integrazione, unendo le comunità nella lotta contro dipendenze e solitudini.

A Palermo, nelle periferie dove povertà educativa, violenza e dipendenze stanno crescendo, c'è un luogo dove il gioco, il teatro e lo sport diventano strumenti di cura e di riscatto. È la sede dell'Associazione Elementi che con il progetto "Scelgo il gioco che fa bene alla salute", domenica 14.

