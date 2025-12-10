Unimore due milioni di fondi europei per indagare processi neurali alla base della lettura
Unimore ha ricevuto due milioni di euro di fondi europei per il progetto READy, dedicato allo studio dei processi neurali coinvolti nella lettura. L'iniziativa mira a approfondire la comprensione delle dinamiche cerebrali che sottendono questa abilità, contribuendo a sviluppare nuove strategie di intervento e ricerca nel campo delle neuroscienze e della lettura.
Comprendere in modo più profondo come il cervello umano legge: è questo l’obiettivo di READy, il progetto di ricerca guidato dalla Prof.ssa Sendy Caffarra del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore, che ha ottenuto un finanziamento da due milioni di euro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
