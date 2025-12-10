Unimore due milioni di fondi europei per indagare processi neurali alla base della lettura

Modenatoday.it | 10 dic 2025

Unimore ha ricevuto due milioni di euro di fondi europei per il progetto READy, dedicato allo studio dei processi neurali coinvolti nella lettura. L'iniziativa mira a approfondire la comprensione delle dinamiche cerebrali che sottendono questa abilità, contribuendo a sviluppare nuove strategie di intervento e ricerca nel campo delle neuroscienze e della lettura.

Comprendere in modo più profondo come il cervello umano legge: è questo l’obiettivo di READy, il progetto di ricerca guidato dalla Prof.ssa Sendy Caffarra del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore, che ha ottenuto un finanziamento da due milioni di euro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

