UniForoItalico Christmas Day 2025

L'UniForoItalico Christmas Day 2025 è un evento dedicato alla promozione dello sport e dell'attività fisica in un’atmosfera festiva e inclusiva. Svoltosi nel periodo pre-natalizio, l’evento mira a coinvolgere diverse fasce di età, favorendo il benessere attraverso attività ricreative in un contesto conviviale e solare.

