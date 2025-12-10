UniForoItalico Christmas Day 2025
L'UniForoItalico Christmas Day 2025 è un evento dedicato alla promozione dello sport e dell'attività fisica in un’atmosfera festiva e inclusiva. Svoltosi nel periodo pre-natalizio, l’evento mira a coinvolgere diverse fasce di età, favorendo il benessere attraverso attività ricreative in un contesto conviviale e solare.
L’UniForoItalico Christmas Day è una giornata dedicata alla promozione dell’attività fisica e dello sport, con un forte spirito ricreativo e inclusivo, ambientata in una cornice festiva tipica del periodo pre-natalizio.L’iniziativa risponde all’impegno nella diffusione di stili di vita sani e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
