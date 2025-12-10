Unifil denuncia | Colpi dell’esercito israeliano contro un convoglio Onu in un’area della Blue Line Grave violazione

Unifil ha denunciato che un convoglio delle Nazioni Unite è stato colpito da fuochi dell’esercito israeliano durante una pattuglia lungo la Blue Line in Libano. La missione Onu ha definito l’accaduto come una grave violazione, sottolineando la tensione crescente nella regione.

La missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha denunciato che un proprio convoglio è stato bersaglio di colpi sparati dall'esercito israeliano mentre pattugliava un'area della Blue Line, in territorio libanese. L'episodio, avvenuto ieri nei pressi della località di Sarda, è stato reso noto attraverso un comunicato ufficiale. Nessun peacekeeper è rimasto ferito. Secondo la ricostruzione dell'Unifil, i militari a bordo dei veicoli della missione stavano effettuando un pattugliamento regolarmente programmato. In quel momento, un carro armato Merkava dell'Idf avrebbe aperto il fuoco. "Una raffica di mitragliatrice da dieci colpi è partita verso il convoglio, mentre altre quattro raffiche da dieci colpi sono andate nelle vicinanze", si legge nella nota.

