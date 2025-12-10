Unifil | colpi da fuoco Idf al confine
Nella giornata di oggi, l'esercito israeliano avrebbe aperto il fuoco con un carro armato Merkava contro membri dell'Unifil durante un pattugliamento lungo la Linea blu in Libano. L'incidente si inserisce in un contesto di tensione al confine tra Israele e Libano, sollevando preoccupazioni sulla stabilità nella regione.
19.42 L'esercito israeliano avrebbe aperto il fuoco da un carro armato Merkava verso membri dell'Unifil che stavano pattugliando una zona della Linea blu in territorio libanese. Lo ha denunciato forza militare dell'Onu in un comunicato specificando che l'episodio risale a ieri e "nessuno è rimasto ferito". I caschi blu presi di mira sono soldati francesi e finlandesi del Force Commande Unifil, si apprende da fonti informate. Nessun militare italiano sarebbe quindi coinvolto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
#Israele #Libano #UNIFIL: Ieri sera, i peacekeeper durante un pattugliamento sono stati avvicinati da sei uomini su tre motociclette vicino a Bint Jbeil, con uno dei uomini che ha sparato circa tre colpi nella parte posteriore del veicolo. Nessuno è rimasto ferito.