Unicef Onu | servono con urgenza 7,6 miliardi di dollari

L'Unicef ha lanciato un appello urgente per raccogliere 7,6 miliardi di dollari necessari a sostenere i programmi nutrizionali nei paesi più colpiti. Nel 2025, un deficit di finanziamento del 72% ha portato a tagli significativi in 20 nazioni prioritarie, minacciando la salute e il benessere dei bambini vulnerabili a livello globale.

''Un deficit di finanziamento del 72% nei programmi nutrizionali nel 2025 ha costretto a tagli in 20 paesi prioritari''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Unicef (Onu): servono con urgenza 7,6 miliardi di dollari

Giornata mondiale della salute mentale, l’allarme UNICEF: “Un adolescente su 7 soffre di disturbi mentali. Servono più investimenti nelle scuole e nei servizi”

UNICEF: “Un bambino su dieci nel mondo ha una disabilità. In Italia servono più dati, risorse e tutele per garantire diritti, inclusione e pari opportunità a tutti i minorenni”. - facebook.com Vai su Facebook

Darfur: appelo di Unicef per donne e bambini - Secondo l'agenzia dell'Onu per l'infanzia gli sforzi per fornire assistenza urgente ai bambini e alle donne in stato di grave bisogno sono ostacolati dalle violenze. Riporta vita.it