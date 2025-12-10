Unicef Onu | servono con urgenza 7,6 miliardi di dollari
L'Unicef ha lanciato un appello urgente per raccogliere 7,6 miliardi di dollari necessari a sostenere i programmi nutrizionali nei paesi più colpiti. Nel 2025, un deficit di finanziamento del 72% ha portato a tagli significativi in 20 nazioni prioritarie, minacciando la salute e il benessere dei bambini vulnerabili a livello globale.
Giornata mondiale della salute mentale, l’allarme UNICEF: “Un adolescente su 7 soffre di disturbi mentali. Servono più investimenti nelle scuole e nei servizi”
UNICEF: “Un bambino su dieci nel mondo ha una disabilità. In Italia servono più dati, risorse e tutele per garantire diritti, inclusione e pari opportunità a tutti i minorenni”. - facebook.com Vai su Facebook
Darfur: appelo di Unicef per donne e bambini - Secondo l'agenzia dell'Onu per l'infanzia gli sforzi per fornire assistenza urgente ai bambini e alle donne in stato di grave bisogno sono ostacolati dalle violenze. Riporta vita.it
