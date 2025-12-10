UNICEF | a Gaza un neonato su dieci nasce sottopeso allarme malnutrizione

Secondo i dati UNICEF, la situazione a Gaza è allarmante: un neonato su dieci nasce sottopeso, con un aumento della mortalità infantile del 75%. Tra luglio e settembre 2025, il 38% delle donne incinte ha sofferto di malnutrizione acuta, evidenziando una crisi sanitaria che richiede interventi immediati.

Dati UNICEF: aumento dei neonati sottopeso, mortalità in crescita del 75% e 38% delle donne incinte in malnutrizione acuta tra luglio e settembre 2025. UNICEF: a Gaza un neonato su dieci nasce sottopeso. Il nuovo allarme arriva da Tess Ingram, Communication Manager dell’UNICEF, durante la conferenza stampa del 9 dicembre 2025 al Palazzo delle Nazioni di Ginevra. I dati diffusi delineano una crisi sanitaria profonda che colpisce madri e neonati nella Striscia di Gaza, con effetti drammatici sulla sopravvivenza infantile. Neonati sottopeso: raddoppiati rispetto al periodo prebellico. Secondo l’UNICEF, nel 2025 circa il 10% dei bambini nati a Gaza è sottopeso, pari a 300 neonati al mese. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF: a Gaza un neonato su dieci nasce sottopeso, allarme malnutrizione

Accordo Unicef Italia e Anm per aiutare i bambini di Gaza

Gaza, Unicef: “Non ci sono zone sicure, la Striscia è un luogo di morte”

UNICEF: bambini di Gaza senza cibo né rifugio, “nessun luogo è sicuro”

Radio1 Rai. . #Gaza Raid israeliani a Beit Lahia: uccisi 3 palestinesi; prese di mira Rafah e Khan Younis. #UNICEF: dalla tregua del 10 ottobre uccisi più di 70 bambini. Andrea Iacomini @UNICEF-Italia: "Il cessate il fuoco deve tradursi in una reale sicurezza, Vai su Facebook

Dall’inizio del cessate il fuoco a Gaza il 10 ottobre scorso, Israele ha ucciso 2 bambini ogni giorno. A riferirlo è l’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che denuncia che almeno 67 bambini sono stati uccisi in “incidenti legati al conflitto” da quand Vai su X

Gaza: Unicef, 1 bambino su 5 è colpito da malnutrizione acuta. Aumentano i casi gravi. - È allarme malnutrizione nella Striscia di Gaza, dove la situazione dei bambini peggiora di mese in mese. Come scrive agensir.it