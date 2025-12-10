Unesco | Renzi ' bellissima notizia per l' Italia intera'
L'inserimento della cucina italiana nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO rappresenta un riconoscimento di valore internazionale, celebrato da molteplici voci italiane. Questa decisione sottolinea l'importanza culturale e storica della gastronomia nel patrimonio nazionale, contribuendo a promuovere la cultura italiana nel mondo e rafforzando l'orgoglio del paese.
Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Evviva! La cucina italiana patrimonio mondiale dell'Unesco è una bellissima notizia per l'Italia intera. Il Tricolore è sempre più la bandiera dell'eccellenza. Preparare e condividere cibo di qualità, a cominciare dalla vita in famiglia, significa mantenere forti i valori che fanno grande il nostro Paese. E il nostro stile di vita. Adesso però lavoriamo tutti insieme perché le conseguenze dei dazi e delle crisi geopolitiche non danneggino l'intero comparto agroalimentare e i lavoratori del settore". Lo scrive sui social Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
