Unesco | Pd ' riconoscimento a cucina italiana storico ora più diritti qualità futuro'

10 dic 2025

La Cucina Italiana ha ottenuto il riconoscimento come Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO. Questo prestigioso riconoscimento valorizza la tradizione, la qualità e l'importanza culturale della nostra cucina, garantendo maggiori diritti e un futuro sostenibile per questa eccellenza.

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "La Cucina Italiana è ufficialmente Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco. Accogliamo con grande soddisfazione un riconoscimento storico, che premia non soltanto un insieme di ricette, ma il valore culturale, sociale ed economico di un modello alimentare unico al mondo". Lo dicono la capogruppo e i deputati Pd della commissione Agricoltura della Camera Antonella Forattini, Stefania Marino, Nadia Romeo, Andrea Rossi e Stefano Vaccari. "Questo risultato conferma ciò che ogni giorno vediamo nei territori: la forza delle nostre filiere agricole, la centralità delle produzioni di qualità, il legame profondo tra cibo, comunità, tradizioni e paesaggi rurali, l'impegno di migliaia di agricoltori, artigiani, ristoratori, cooperative e distretti produttivi -proseguono - Come componenti della Commissione Agricoltura della Camera, consideriamo questo riconoscimento un punto di partenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

