Unesco la cucina italiana patrimonio dell’umanità | è la la prima al mondo con questo riconoscimento

La cucina italiana è ufficialmente riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'Unesco, diventando la prima al mondo ad ottenere questo prestigioso riconoscimento nella sua completezza. Un traguardo che celebra la ricchezza, la tradizione e l’unicità di un patrimonio gastronomico che rappresenta un simbolo universale di cultura e identità.
La cucina italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. È la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo, all’unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell’Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India. Secondo la decisione, la cucina italiana è una “miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, “un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda”. Meloni: Traguardo storico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
