Unesco la cucina italiana è patrimonio immateriale dell’umanità

La cucina italiana è stata riconosciuta ufficialmente come patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO. La decisione è stata annunciata all’unanimità dal comitato intergovernativo durante la riunione a Nuova Delhi, il 10 dicembre, in una cerimonia a cui ha partecipato anche il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. Un riconoscimento che celebra la ricchezza e l’unicità della tradizione culinaria italiana.
La cucina italiana è ufficialmente patrimonio immateriale dell’umanità per l’ Unesco. Lo ha sancito il comitato intergovernativo dell’agenzia, riunitosi mercoledì 10 dicembre a Nuova Delhi, che ha annunciato all’unanimità il riconoscimento in una cerimonia cui era presente, tra gli altri, anche il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Secondo gli esperti, la cucina italiana rappresenta «una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie » nonché «un modo per prendersi cura di sé stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che le circonda». 🔗 Leggi su Lettera43.it
