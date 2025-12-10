Unesco la cucina italiana è Patrimonio dell’Umanità | il trionfo che celebra tradizione e identità nazionale

La cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Questa prestigiosa iscrizione, decisa dal Comitato intergovernativo a Nuova Delhi, celebra l'importanza della tradizione culinaria come espressione di identità e cultura nazionale, valorizzando un patrimonio che rappresenta un simbolo di eccellenza e storia nel panorama globale.

Il Comitato intergovernativo dell’ Unesco, riunito a Nuova Delhi, ha iscritto la cucina italiana tra i beni non tangibili patrimonio dell’umanità. Alla proclamazione era presente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha ringraziato tutto il personale diplomatico italiano per il «gioco di squadra» che ha portato al riconoscimento. Il videomessaggio della premier Meloni: la cucina italiana. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Unesco, la cucina italiana è Patrimonio dell’Umanità: il trionfo che celebra tradizione e identità nazionale

Cucina Italiana patrimonio Unesco, in campo anche Al Bano e Mogol

Unesco, da Al Bano a Mogol: tutti in coro per la Cucina Italiana patrimonio umanità

Casamassima celebra il Pranzo della Domenica: la cucina italiana verso l'UNESCO

La cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco #unesco #cucinaitaliana #10dicembre Vai su X

Perché la cucina italiana è stata candidata a patrimonio Unesco? https://lacucinaitaliana.visitlink.me/L6Zwen #LCIDal1929 - facebook.com Vai su Facebook

La cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco - Il comitato intergovernativo riunito a New Delhi approva la candidatura all’unanimita, riconoscendo il valore culturale e comunitario delle tradizioni culinarie italiane ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it