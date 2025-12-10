Unesco Ismea | Riconoscimento a Cucina italiana è un traguardo storico
L'Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità, un risultato che celebra non solo i piatti iconici ma anche il sistema di tradizioni, competenze e territori che li sostengono. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo storico per il settore agroalimentare e culturale del paese, evidenziando l'importanza di preservare e valorizzare questa ricchezza.
(Adnkronos) – "Il riconoscimento dell’Unesco è un traguardo storico che rende omaggio non solo ai piatti più celebri, ma al sistema di conoscenze, lavoro e identità che li rende possibili: dalle produzioni agricole e agroalimentari ai ristoratori, dai territori alle famiglie. È una conquista che appartiene a tutti e che ci chiama a una responsabilità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Unesco, Ismea: "Riconoscimento a Cucina italiana è un traguardo storico" - 'Il riconoscimento dell’Unesco è un traguardo storico che rende omaggio non solo ai piatti più celebri, ma al sistema di conoscenze, lavoro e identità che li rende possibili: dalle produzioni agricole ... Scrive adnkronos.com
La cucina italiana è nella storia: prima in assoluto a essere patrimonio Unesco - La cucina italiana è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità, la prima in assoluto a ... Come scrive panorama.it
10 dicembre 2025, una giornata storica. La Cucina italiana è Patrimonio di tutti. Patrimonio dell’umanità UNESCO. È una vittoria dell’Italia: della nostra cultura, dei nostri territori, del lavoro di chi produce qualità ogni giorno. - facebook.com Vai su Facebook
“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti dilei.it
Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton ... cronachecittadine.it
Villa Scassi, pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17 ilsecoloxix.it
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione ... ilfattoquotidiano.it
Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump lettera43.it
I migliori regali di Natale a tema sportivo sopra i 75 euro ultimouomo.com