Unesco Ismea | Riconoscimento a Cucina italiana è un traguardo storico

L'Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità, un risultato che celebra non solo i piatti iconici ma anche il sistema di tradizioni, competenze e territori che li sostengono. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo storico per il settore agroalimentare e culturale del paese, evidenziando l'importanza di preservare e valorizzare questa ricchezza.

