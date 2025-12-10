UNESCO iscrive la cucina italiana nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità | prima tradizione culinaria riconosciuta nella sua globalità

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025

L'UNESCO ha riconosciuto ufficialmente la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, inserendola nella Lista rappresentativa. Questa storica decisione rappresenta un importante riconoscimento della ricchezza e della tradizione della gastronomia italiana, prima tra le tradizioni culinarie a ottenere tale onore nella sua interezza.

Il Comitato intergovernativo dell'UNESCO ha approvato l'iscrizione della cucina italiana nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

