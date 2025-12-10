Unesco consacra la tavola italiana patrimonio culturale del mondo

L'Unesco ha riconosciuto ufficialmente la Cucina Italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, un riconoscimento che celebra la ricchezza e la tradizione della gastronomia italiana. Questo importante traguardo valorizza un patrimonio condiviso e radicato nella storia, nella cultura e nelle abitudini del Paese, consolidando il ruolo della cucina italiana a livello globale.

L'inserimento della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO segna un passaggio storico. Federdoc accoglie questo traguardo con soddisfazione, leggendolo come la conferma di un'identità nazionale costruita su cibo, territorio e saperi condivisi, in cui anche il vino riveste un ruolo essenziale.

