Unesco | Carloni Lega | Cucina italiana patrimonio culturale immateriale dell’umanità ci riempie d’orgoglio

Ilgiornaleditalia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, un riconoscimento che riempie di orgoglio tutto il paese. Questa prestigiosa certificazione celebra la ricchezza e la tradizione della gastronomia italiana, simbolo di identità e cultura che attraversa generazioni. La decisione sottolinea l'importanza di preservare e valorizzare questa eredità unica al mondo.

“Oggi l’Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dellumanità. Una vittoria straordinaria che ci riempie di orgoglio. Questo riconoscimento non è solo un onore per il settore più affascinante del nostro Paese, l'agroalimentare, ma rappresenta una grande opportu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

