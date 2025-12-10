Un' azienda vuole salvare Nms il centro di ricerca che sviluppa molecole anticancro

Un'azienda si propone di salvare Nerviano Medical Sciences (NMS), il centro di ricerca oncologica lombardo coinvolto in una procedura di licenziamento collettivo e possibile chiusura. NMS è noto per lo sviluppo di molecole anticancro e il suo futuro è ora oggetto di interesse da parte di una società che mira a preservarne le attività e le competenze.

Una società è interessata ad acquisire il Nerviano Medical Sciences (Nms), il centro di ricerca oncologica lombardo che la scorsa estate ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per i ricercatori, con l’intenzione di chiudere il sito. Il fatto è emerso durante il tavolo al Mimit. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

