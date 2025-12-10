Un' azienda vuole salvare Nms il centro di ricerca che sviluppa molecole anticancro

Milanotoday.it | 10 dic 2025

Un'azienda si propone di salvare Nerviano Medical Sciences (NMS), il centro di ricerca oncologica lombardo coinvolto in una procedura di licenziamento collettivo e possibile chiusura. NMS è noto per lo sviluppo di molecole anticancro e il suo futuro è ora oggetto di interesse da parte di una società che mira a preservarne le attività e le competenze.

Una società è interessata ad acquisire il Nerviano Medical Sciences (Nms), il centro di ricerca oncologica lombardo che la scorsa estate ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per i ricercatori, con l'intenzione di chiudere il sito. Il fatto è emerso durante il tavolo al Mimit.

