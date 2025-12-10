Un’azienda di Vasto tra le migliori realtà in cui i dipendenti sono felici di lavorare

Studioware di Vasto si distingue come una delle aziende più apprezzate, dove i dipendenti trovano un ambiente di lavoro positivo e stimolante. La soddisfazione e la felicità dei collaboratori sono al centro della cultura aziendale, contribuendo a creare un contesto produttivo efficiente e motivante. Un esempio di eccellenza nel mondo del lavoro locale.

Studioware di Vasto è una delle migliori aziende in cui i collaboratori impiegati nelle realtà produttive sono felici e soddisfatti di lavorare.Great Place to Work Italia, dopo aver ascoltato e opinioni espresse da oltre 7mila dipendenti, ha stilato la classifica “Best Workplaces in South Italy”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Un vasto incendio è divampato poco dopo mezzogiorno all'interno della Roncalab di Lomagna azienda specializzata nella produzione di alimenti situata in via Marco Biagi. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno richiesto l'immediato intervento dei Vigili

Catania, vasto incendio in un'azienda di demolizioni