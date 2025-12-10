Un’azienda di Vasto tra le migliori realtà in cui i dipendenti sono felici di lavorare
Studioware di Vasto si distingue come una delle aziende più apprezzate, dove i dipendenti trovano un ambiente di lavoro positivo e stimolante. La soddisfazione e la felicità dei collaboratori sono al centro della cultura aziendale, contribuendo a creare un contesto produttivo efficiente e motivante. Un esempio di eccellenza nel mondo del lavoro locale.
Studioware di Vasto è una delle migliori aziende in cui i collaboratori impiegati nelle realtà produttive sono felici e soddisfatti di lavorare.Great Place to Work Italia, dopo aver ascoltato e opinioni espresse da oltre 7mila dipendenti, ha stilato la classifica “Best Workplaces in South Italy”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
