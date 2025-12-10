Un' altra sospetta intossicazione alimentare | otto ricoverati in ospedale
Un nuovo episodio di sospetta intossicazione alimentare si è verificato a Genova, coinvolgendo otto persone ricoverate in ospedale. L'intervento, effettuato dalla Croce Bianca tra le 15 e le 15:30 presso un'azienda in viale Brigata Bisagno, segue un episodio analogo avvenuto poco prima in via Cesarea.
Secondo intervento per un'intossicazione alimentare dopo quella delle 13 in via Cesarea. Tra le 15 e le 15:30 la Croce Bianca Genovese è intervenuta con tre ambulanze presso gli uffici di un'azienda in viale Brigata Bisagno.Si sentono male dopo un pranzo: circa 15 persone intossicate, due. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
