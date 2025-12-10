Una vittoria fondamentale davanti a un pubblico immenso | ecco la vera Atalanta

L'Atalanta regala una vittoria memorabile davanti a un pubblico entusiasta, dimostrando di essere una squadra di carattere. In una sfida di grande intensità e rimonta, i nerazzurri superano il Chelsea in Champions League, cancellando la prestazione opaca di Verona e riaffermando la propria forza.

La Dea si fa bella di sera e, in rimonta, s upera in Champions i campioni del mondo del Chelsea. Dopo la prova scialba di Verona, la formazione nerazzurra voleva dimostrare alla propria gente che si era trattato di un episodio. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, gli uomini di Palladino hanno disputato una prova davvero gagliarda, una gara finalmente di sostanza di fronte ad una formazione fortissima. leggi anche. Champions league Scamacca e De Ketelaere fanno impazzire Bergamo! L’Atalanta batte il Chelsea di rimonta. La Pisani scrive “Siamo sempre insieme a te”, segno che ci crede eccome. 🔗 Leggi su Bergamonews.it