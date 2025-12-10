Una tregua precaria | l’indiscrezione prima di Benfica-Napoli

Manca poco al calcio d'inizio di Benfica-Napoli, una sfida decisiva in Champions League. Le tensioni sono palpabili, e il termine

Manca sempre meno al via del delicatissimo match di Champions League contro il Benfica. Il Napoli arriva a Lisbona con una sola ed unica espressione: vincere. Infatti, la classifica parla chiaro e, nonostante l’attuale 22° posto voglia dire playoff, la situazione resta su un filo del rasoio sottilissimo. E il rapporto tra Conte e Mourinho di certo non aiuta a mantenere la situazione sotto controllo. “Guai a chi perde”, sentenza netta sui due tecnici. È una partita da dentro o fuori. I prossimi 90? minuti diranno praticamente tutto sui percorsi di entrambe le formazioni in Champions League. E a sottolinearlo ci ha pensato proprio l’edizione odierna “la Repubblica”, evidenziando di come entrambi non possono permettersi di perdere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it