Una tregua non basta Per la pace serve un nuovo ordine

Il documento della National Security Strategy americana evidenzia come una semplice tregua non sia sufficiente per garantire una pace duratura. Al contrario, emerge la necessità di un nuovo ordine mondiale, capace di affrontare le sfide complesse e di superare le contraddizioni e retoriche spesso superficiali presenti nelle analisi ufficiali.

Alcune valutazioni del documento della National Security Strategy americana sullo stato del mondo mi hanno un po' sconcertato non solo per la contraddizione tra il volersi ritrarre dal dare lezioni a questo e quello Stato, e poi esprimere una serie di giudizi sbrigativamente assertivi sulla situazione interna dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, ma anche per il tono retorico -propagandistico di certi giudizi ben poco adatto a un documento ufficiale. D'altra parte Il Maga (cioè "fai l'America ancora grande"), oggi egemonico tra i Repubblicani, ha questo stile movimentistico che produce una certa sottovalutazione della politica e della diplomazia.

