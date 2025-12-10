Una tavolata di doni per gli ospiti della Casa Pia da Assoarma
L’Assoarma di Arezzo ha inaugurato il calendario natalizio della Casa di Riposo “Fossombroni” con una tavolata di doni dedicata agli ospiti. Un gesto di solidarietà e condivisione che ha portato allegria e calore durante le festività, rafforzando il legame tra le associazioni d’arma e la comunità locale.
Una tavolata di doni per gli ospiti della Casa di Riposo "Fossombroni". Ad averla imbandita è stata l'Assoarma,la federazione delle associazioni d'arma della città di Arezzo, che ha inaugurato il calendario di iniziative natalizie dello storico istituto cittadino con una visita all'insegna di.
Questa vita, ricca di doni in scatola e fuori, non cesserà mai di stupirci. Grazie a chi è passato a trovarci, a chi ci ha pensato, a chi sappiamo che è sempre con noi, a tutti voi!
