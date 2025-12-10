Una tavolata di doni per gli ospiti della Casa Pia da Assoarma

L’Assoarma di Arezzo ha inaugurato il calendario natalizio della Casa di Riposo “Fossombroni” con una tavolata di doni dedicata agli ospiti. Un gesto di solidarietà e condivisione che ha portato allegria e calore durante le festività, rafforzando il legame tra le associazioni d’arma e la comunità locale.

