una targa in memoria di giovanni spadolini

In occasione del centenario della nascita di Giovanni Spadolini, l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna ha inaugurato una targa commemorativa. L’evento è stato accompagnato da un caloroso applauso, testimonianza di stima e rispetto per la figura di uno dei protagonisti del giornalismo italiano.

Un applauso caldo ha accompagnato lo svelamento della targa che l'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna ha dedicato a Giovanni Spadolini nel centenario della nascita. Un omaggio che riporta idealmente a Bologna il direttore che, tra il 1955 e il 1968, segnò il Resto del Carlino e contribuì a rinnovare il giornalismo italiano.

