Una storia vera di solidarietà Andrea Bindi e Paolo Antonio Toci per Autismo Arezzo
Il 14 dicembre 2025, alle ore 18, si terrà un evento promosso da Autismo Arezzo, in collaborazione con il Circolo di Santa Firmina ed Edizioni Helicon, che racconta una storia vera di solidarietà e impegno a favore delle persone con autismo. Un'occasione per sensibilizzare e sostenere questa causa attraverso testimonianze significative.
L’associazione Autismo Arezzo, il Circolo di Santa Firmina in collaborazione con Edizioni Helicon promuovono per domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18.00 un appuntamento culturale e solidale dedicato alla presentazione del nuovo libro “Una Storia Vera” e della poesia inedita “Ai Tetti Rossi” di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
