Una stanza per le vittime di violenza | Bollettino di guerra 300 denunce nel 2025 vicino Roma

A Bracciano è stata inaugurata una stanza dedicata all'ascolto delle vittime di violenza presso la caserma locale. Nel 2025, sono già stati registrati 300 codici rossi in Procura, evidenziando l'aumento delle segnalazioni e la necessità di spazi dedicati al supporto delle vittime.

Inaugurata una stanza per l'ascolto delle vittime di violenza nella caserma di Bracciano. Da gennaio 2025 sono 300 i codici rossi arrivati in Procura.

