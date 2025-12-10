Una stanza per le vittime di violenza | Bollettino di guerra 300 denunce nel 2025 vicino Roma
A Bracciano è stata inaugurata una stanza dedicata all'ascolto delle vittime di violenza presso la caserma locale. Nel 2025, sono già stati registrati 300 codici rossi in Procura, evidenziando l'aumento delle segnalazioni e la necessità di spazi dedicati al supporto delle vittime.
Inaugurata una stanza per l'ascolto delle vittime di violenza nella caserma di Bracciano. Da gennaio 2025 sono 300 i codici rossi arrivati in Procura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Inaugurata al comando provinciale dei carabinieri la stanza dedicata alle donne vittime di violenza e ai minori, per accoglierli durante il delicato momento della denuncia in caserma - facebook.com Vai su Facebook
"Stanza dell'Ascolto": dedicato all’accoglienza delle vittime di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia, anche ai danni di minori- Video Vai su X
Nella caserma dei Carabinieri c’è Una stanza tutta per sé, per le vittime di violenza di genere - Nei primi dieci mesi di quest’anno l’Arma è intervenuta in 250 casi tra denunce e arresti effettuati. luccaindiretta.it scrive
Cosa lascia Inter-Liverpool? Le colpe di Chivu e l’assenza di Lautaro Martinez calciomercato.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it