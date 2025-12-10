Una serata con Babbo Natale a Drubiaglio

Il 13 dicembre 2025, Drubiaglio si trasformerà in un incantevole scenario natalizio per l’evento “Una serata con Babbo Natale”. Un’occasione speciale per i bambini di consegnare le proprie letterine e vivere un momento magico in compagnia di Babbo Natale, tra luci, addobbi e tanta allegria. Un appuntamento imperdibile per vivere lo spirito del Natale nel cuore del paese.

Sabato 13 dicembre 2025 Drubiaglio si addobberà a festa per dare il benvenuto a tutti i bimbi che vorranno consegnare la letterina a Babbo Natale. A partire dalle 17.00, fino alle 21, il piccolo borgo alle.

