Una serata con Babbo Natale a Drubiaglio
Il 13 dicembre 2025, Drubiaglio si trasformerà in un incantevole scenario natalizio per l’evento “Una serata con Babbo Natale”. Un’occasione speciale per i bambini di consegnare le proprie letterine e vivere un momento magico in compagnia di Babbo Natale, tra luci, addobbi e tanta allegria. Un appuntamento imperdibile per vivere lo spirito del Natale nel cuore del paese.
Drubiaglio si prepara ad ospitare l'atteso evento natalizio "Una serata con Babbo Natale". Sabato 13 dicembre 2025 Drubiaglio si addobberà a festa per dare il benvenuto a tutti i bimbi che vorranno consegnare la letterina a Babbo Natale. A partire dalle 17.00, fino alle 21, il piccolo borgo alle.
