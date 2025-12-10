Una scuola di Reggio Emilia cancella la parola Gesù dai canti di Natale la Lega | Una deriva inaccettabile
Una scuola di Reggio Emilia ha modificato i testi dei canti di Natale, eliminando la parola “Gesù”. La decisione ha suscitato reazioni e polemiche, con la Lega che definisce l’episodio una “deriva inaccettabile”. La questione riguarda la riscrittura di alcuni passaggi delle canzoni previste per la recita natalizia presso la scuola primaria “San Giovanni Bosco”.
Alla scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Reggio Emilia è scoppiata una polemica attorno alla riscrittura di alcuni passaggi delle canzoni previste per la recita di Natale. In particolare, nel testo italiano di Din Don Dan – adattamento di Jingle Bells spesso utilizzato nelle recite scolastiche – sono stati rimossi i riferimenti espliciti a Gesù, sostituiti con espressioni più generiche. Le strofe originarie come «Aspettando quei doni che regala il buon Gesù» sono diventate «Aspettano la pace e la chiedono di più», mentre «Oggi è nato il buon Gesù» è stata invece modificata in «Oggi è festa ancor di più». 🔗 Leggi su Open.online
Alla scuola primaria "San Giovanni Bosco" di Reggio Emilia è scoppiata una polemica attorno alla riscrittura di alcuni passaggi delle canzoni previste per la recita di Natale.
