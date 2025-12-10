Una prima mondiale | all' ospedale di Padova si usa il Co2 come contrasto nella Tac rotazionale

Padovaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ospedale di Padova, si rinnova la diagnostica con una prima mondiale: l'uso del CO2 come contrasto nelle Tac rotazionali. Questa innovazione, applicata nelle sale ibride dell'Azienda Ospedaliera, rappresenta un passo avanti per i pazienti fragili, offrendo un'alternativa ai liquidi di contrasto tradizionali e migliorando la sicurezza nelle procedure diagnostiche.

Un ospedale “amico del rene”: nelle sale ibride dell'Azienda Ospedaliera di Padova sarà utilizzata per tutti i pazienti fragili - con l'adozione di protocolli di contrasto - l'anidride carbonica quale alternativa ai liquidi di contrasto tradizionali per angiografie e Tac, così da evitare il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

