Una persona è caduta dal ponte San Michele | ricerche in corso nelle acque dell’Adda

Bergamonews.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di martedì 9 dicembre, sono in corso ricerche nelle acque dell’Adda a Paderno d’Adda per una persona scomparsa dopo essere caduta dal ponte San Michele. Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, con squadre impegnate nel tentativo di rintracciare il disperso.

Paderno d’Adda. Sono in corso le ricerche di una persona scomparsa nelle acque dell’ Adda nella serata di martedì 9 dicembre. I vigili del fuoco sono impegnati nel territorio di Paderno d’Adda, nel Lecchese al confine con la provincia di Bergamo. Alcuni testimoni hanno segnalato di aver visto una persona cadere dal ponte San Michele. Sul posto stanno operando i nuclei Sommozzatori, Elicotteri, Sapr (sistemi a pilotaggio remoto) e gli specialisti del soccorso acquatico. Le operazioni sono attualmente in corso e proseguiranno anche nelle prossime ore. Al momento non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

