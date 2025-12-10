Una nuova regia per Multiversity

Multiversity, leader italiano nell’education digitale, si prepara a una nuova fase di crescita. Confermando la sua solida impostazione, il gruppo rafforza il proprio ruolo istituzionale e sociale, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo e l’innovazione nel settore dell’educazione digitale.

Multiversity entra in una nuova fase della sua crescita confermando l’impianto che l’ha portata a diventare il principale gruppo italiano dell’education digitale e, insieme, aprendo un fronte ancora più esplicitamente istituzionale e sociale. Al vertice resta la regia di Fabio Vaccarono, che assume il ruolo di Presidente Esecutivo e mantiene la presidenza dei tre atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma: a lui il compito di dare continuità alla visione industriale che ha trasformato il gruppo in un’infrastruttura nazionale per la formazione universitaria online. Accanto a questa continuità si inserisce la novità manageriale: Francesco Durante, con un curriculum costruito alla guida di grandi gruppi regolati in Italia e all’estero, viene chiamato come nuovo Amministratore Delegato con la missione di consolidare e rafforzare ulteriormente la leadership di Multiversity nel settore dell’Education. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Una nuova regia per Multiversity

