Una novità importante e qualche atteso ritorno

L'industria della moda si prepara a un nuovo capitolo, con una serie di innovazioni e ritorni attesi. La Milano Fashion Week uomo di gennaio 2026 si presenta come un evento di grande rilievo, anticipando tendenze e cambiamenti che plasmeranno il panorama fashion nei prossimi mesi.

R ombo di motori. L’industria della moda guarda già al prossimo anno, a partire dalla Milano Fashion Week uomo di gennaio 2026. Vittoria Ceretti è una diva anni ’20 contemporanea mentre sfila per Chanel X Come di consueto, infatti, il primo mese dell’anno è dedicato al menswear, dapprima a Firenze, con il tradizionale appuntamento a Fortezza da Basso per Pitti, e poi a Milano. Il 2026, d’altra parte, sarà un’annata molto speciale per il capoluogo lombardo, che, oltre alle varie Settimane della Moda, si prepara ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina. Le Olimpiadi, insomma, si prospettano come un’occasione imperdibile per attrarre nuove fasce di pubblico, allargando così la platea di turisti e visitatori. 🔗 Leggi su Iodonna.it