Una novità importante e qualche atteso ritorno
L'industria della moda si prepara a un nuovo capitolo, con una serie di innovazioni e ritorni attesi. La Milano Fashion Week uomo di gennaio 2026 si presenta come un evento di grande rilievo, anticipando tendenze e cambiamenti che plasmeranno il panorama fashion nei prossimi mesi.
R ombo di motori. L’industria della moda guarda già al prossimo anno, a partire dalla Milano Fashion Week uomo di gennaio 2026. Vittoria Ceretti è una diva anni ’20 contemporanea mentre sfila per Chanel X Come di consueto, infatti, il primo mese dell’anno è dedicato al menswear, dapprima a Firenze, con il tradizionale appuntamento a Fortezza da Basso per Pitti, e poi a Milano. Il 2026, d’altra parte, sarà un’annata molto speciale per il capoluogo lombardo, che, oltre alle varie Settimane della Moda, si prepara ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina. Le Olimpiadi, insomma, si prospettano come un’occasione imperdibile per attrarre nuove fasce di pubblico, allargando così la platea di turisti e visitatori. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Servizio prorogato e ampliato con una importante novità - facebook.com Vai su Facebook
Pulisic show: il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica pianetamilan.it
Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) ilfoglio.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Juventus, Damascelli “Disastro Juve è colpa di Elkann e Comolli” ilprimatonazionale.i
Garlasco, l’indiscrezione bomba che incastrerebbe Sempio tvzap.it
Cibo, Imec e innovazione. Le linee strategiche di Tajani in India formiche.net