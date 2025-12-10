Una nostra banca e potere ai confidi Così combattiamo l’emergenza

Nel contesto economico attuale, il credito alle piccole imprese ha subito un calo significativo nel 2023 e 2024, riducendosi rispettivamente del 10% e tra il 6% e l’8%. In risposta, si rafforza il ruolo delle banche e dei confidi come strumenti di sostegno per affrontare l’emergenza e garantire continuità alle imprese.

Nel 2023 e nel 2024 il credito concesso alle piccole imprese era diminuito del 10 %. Quest’anno si chiuderà con un calo tra il 6 e l’8%. Senza finanziamenti il rischio è di cadere in mani pericolose". Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia, non si nasconde. "Pericolo usura? Il rischio è questo". Come ci si può difendere? "Rivalutando il ruolo dei confidi quali garanti delle imprese nei confronti delle banche. Lo abbiamo ribadito anche al Governo sia noi di Confartigianato sia le altre associazioni di categoria. Negare il credito a chi è in difficoltà alimenta nuovi problemi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Una nostra banca e potere ai confidi. Così combattiamo l’emergenza"

