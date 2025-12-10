Una nostra banca e potere ai confidi Così combattiamo l’emergenza
Nel contesto economico attuale, il credito alle piccole imprese ha subito un calo significativo nel 2023 e 2024, riducendosi rispettivamente del 10% e tra il 6% e l’8%. In risposta, si rafforza il ruolo delle banche e dei confidi come strumenti di sostegno per affrontare l’emergenza e garantire continuità alle imprese.
Nel 2023 e nel 2024 il credito concesso alle piccole imprese era diminuito del 10 %. Quest’anno si chiuderà con un calo tra il 6 e l’8%. Senza finanziamenti il rischio è di cadere in mani pericolose". Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia, non si nasconde. "Pericolo usura? Il rischio è questo". Come ci si può difendere? "Rivalutando il ruolo dei confidi quali garanti delle imprese nei confronti delle banche. Lo abbiamo ribadito anche al Governo sia noi di Confartigianato sia le altre associazioni di categoria. Negare il credito a chi è in difficoltà alimenta nuovi problemi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Agende e calendari 2026 sono arrivati! Per i nostri Soci, un nuovo anno da pianificare insieme, con gli strumenti che raccontano i valori e l’identità della nostra Banca. Passa in Filiale per ritirare la tua agenda o il tuo calendario 2026: un piccolo gesto che ce - facebook.com Vai su Facebook
"Una nostra banca e potere ai confidi. Così combattiamo l’emergenza" - "Rivalutando il ruolo dei confidi quali garanti delle imprese nei confronti delle banche. Scrive ilgiorno.it
Gli esperti del Bambino Gesù: "Il miglior regalo di Natale per i figli? Giocare con loro" agi.it
David Rossi e la pista omicidio: “Trattenuto per un braccio e lasciato cadere”. Svolta a lungo attesa dalla ... lanazione.it
Si apre la mostra di Ghezzi: le sue: "Naturografie" lanazione.it
Svolta per il Trasimeno. Nuovo impianto potenziato di microfiltrazione dell’acqua lanazione.it
Fuori dal Coro, l'urlo di Mario Giordano: "Ci batteremo, lo prometto" liberoquotidiano.it
Inaugurato il Parco delle Connessioni. Un’area avventura inclusiva per tutti lanazione.it