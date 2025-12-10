una nessuna centomila su canale5 il concerto con mannoia elisa meta elodie

In prima serata su Canale5 Una Nessuna Centomila, il concerto da Piazza del Plebiscito di Napoli contro la violenza sulle donne. Domani, giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale5 Una Nessuna Centomila il concerto straordinario da Piazza del Plebiscito di Napoli in cui grandi artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne. Giunta alla sua terza edizione, Una Nessuna Centomila arriva per la prima volta al Sud Italia, una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

