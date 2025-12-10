Una Nessuna Centomila su Canale5 il concerto con Mannoia Elisa Meta Elodie
In prima serata su Canale5 Una Nessuna Centomila, il concerto da Piazza del Plebiscito di Napoli contro la violenza sulle donne. Domani, giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale5 Una Nessuna Centomila il concerto straordinario da Piazza del Plebiscito di Napoli in cui grandi artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne. Giunta alla sua terza edizione, Una Nessuna Centomila arriva per la prima volta al Sud Italia, una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Dona ora con un SMS al 45580 e sostieni il progetto "Io c'entro" della fondazione "Una Nessuna Centomila" per finanziare i centri antiviolenza che ogni anno assistono oltre 50.000 donne vittime di violenza. Un gesto di speranza e protezione. #TIMCharity Vai su X
Segnaliamo il Convegno “Una, nessuna, centomila voci: il rapporto tra autorialità e anonimato nei testi dal Medioevo alla contemporaneità” (Roma, 21-23 gennaio 2026) - facebook.com Vai su Facebook
Una Nessuna Centomila: il concerto-evento arriva su Canale 5 - evento Una Nessuna Centomila che si è tenuto lo scorso 25 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli ... Riporta dire.it
