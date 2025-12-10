UNA NESSUNA CENTOMILA | PROVE GENERALI PER IL RITORNO DI AMADEUS SU CANALE 5?
Giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, “ Una Nessuna Centomila ”, il concerto straordinario da Piazza del Plebiscito di Napoli contro la violenza sulle donne. Giunta alla sua terza edizione, “ Una Nessuna Centomila ” arriva per la prima volta al Sud Italia, una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti. Si alterneranno sul palco: Annalisa, Ariete, BigMama, Brumori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili e con la partecipazione amichevole di Amadeus. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Dona ora con un SMS al 45580 e sostieni il progetto "Io c'entro" della fondazione "Una Nessuna Centomila" per finanziare i centri antiviolenza che ogni anno assistono oltre 50.000 donne vittime di violenza. Un gesto di speranza e protezione. #TIMCharity Vai su X
Segnaliamo il Convegno “Una, nessuna, centomila voci: il rapporto tra autorialità e anonimato nei testi dal Medioevo alla contemporaneità” (Roma, 21-23 gennaio 2026) - facebook.com Vai su Facebook
Una Nessuna Centomila, i cantanti in scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Napoli - L'appuntamento con questo grande momento di musica e sensibilizzazione, oltre che di raccolta fondi (già raggiunti 500mila euro ... Scrive tg24.sky.it
