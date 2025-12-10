UNA NESSUNA CENTOMILA | PROVE GENERALI PER IL RITORNO DI AMADEUS SU CANALE 5?

Giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, “ Una Nessuna Centomila ”, il concerto straordinario da Piazza del Plebiscito di Napoli contro la violenza sulle donne. Giunta alla sua terza edizione, “ Una Nessuna Centomila ” arriva per la prima volta al Sud Italia, una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti. Si alterneranno sul palco: Annalisa, Ariete, BigMama, Brumori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili e con la partecipazione amichevole di Amadeus. 🔗 Leggi su Bubinoblog

