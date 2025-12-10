UNA NESSUNA CENTOMILA | PROVE GENERALI PER IL RITORNO DI AMADEUS SU CANALE 5?

Il 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda “Una Nessuna Centomila”, un concerto straordinario da Piazza del Plebiscito di Napoli dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. L’evento rappresenta una possibile prova generale per il ritorno di Amadeus sulla rete, in un’occasione di grande rilevanza sociale e culturale.

Giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, " Una Nessuna Centomila ", il concerto straordinario da Piazza del Plebiscito di Napoli contro la violenza sulle donne. Giunta alla sua terza edizione, " Una Nessuna Centomila " arriva per la prima volta al Sud Italia, una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti. Si alterneranno sul palco: Annalisa, Ariete, BigMama, Brumori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D'Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili e con la partecipazione amichevole di Amadeus.