Una maratona di pranzi e cenoni I consigli utili dell’esperto per restare in forma senza sacrifici
Durante le festività natalizie, tra pranzi e cenoni, mantenere l’equilibrio può sembrare difficile. Ecco alcuni consigli utili dell’esperto per restare in forma senza rinunciare ai piaceri delle feste, tra decorazioni, doni e dolci che rendono speciale questo periodo dell’anno.
Strade sfavillanti per gli alberi di Natale che arredono gli spazi urbani, vetrine scintillanti per i doni e vetrine "succulenti" per i dolci che saranno protagonisti nella settimana del 25 dicembre sulle nostre tavole, delizie natalizie che accompagneranno le feste fino alla classica e tradizionale calza della Befana. Le feste si confermano una gioia per la psiche, ma spesso si trasformano in un problema per salute e benessere: i dolci abbinati agli alcolici, (chi non accompagna la fetta di panettone o pandoro al più classico degli spumanti?), provocano un sovrappeso. Per evitare questo inconveniente viene in aiuto dei nostri lettori Ciro Vestita, medico nutrizionista, e volto noto di Rai Uno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dicembre in cabina è un mix tra maratona e missione impossibile. Tra clienti last minute, playlist natalizie e pranzi saltati, c’è solo una certezza: ami questo lavoro anche quando ti sfinisce. E tu, come sopravviverai a dicembre? Faccelo sapere nei - facebook.com Vai su Facebook
Una "maratona" di pranzi e cenoni. I consigli utili dell’esperto per restare in forma senza sacrifici - Ciro Vestita, medico nutrizionista e volto di Uno Mattina, svela come è possibile difendersi dall’abuso di dolci abbinati alle bevande alcoliche, che in questo periodo caratterizzano le nostre abitudi ... Lo riporta msn.com
Martina Caloni nuovo assessore alle Politiche giovanili ilgiorno.it
Dalla Trojka alla guida dell’Eurogruppo: Pierrakakis e la rinascita greca ilfoglio.it
Vanzago, l’oasi diventa un gioco. Con le carte di animali e i dadi girare nel bosco è una sfida ilgiorno.it
Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti quotidiano.net
Nautica, 4 denunce. Nei guai famiglia di imprenditori lanazione.it
Cercatori di tartufo, nasce la ’scuola’. Un’area di quattro ettari per imparare ilrestodelcarlino.it