Una luce rosa nel cuore di Forlì
Nelle parole di Manuela Susanna, si dipinge un’immagine magica di Forlì durante il periodo natalizio. I Giardini Giò si illuminano di una luce rosa, diventando un simbolo di speranza e solidarietà. Un’atmosfera speciale che trasforma il cuore della città in un luogo di gioia condivisa, dove ogni gesto assume un valore doppio e il senso di comunità si rafforza.
Scrive Manuela Susanna:"Quando Forlì si accende e l’aria profuma di Natale, succede una piccola magia:i Giardini Giò si trasformano in un luogo dove la luce incontra la speranza.e ogni gesto diventa un dono che fa bene due volte.Quest’anno il nostro Natale vive qui:davanti all’ex Hotel della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Pastore: “Milan rosa corta. Mercato messo in luce in maniera inquietante”
La luce dell'alba colora le montagne di rosa, la mattina dell' 8 dicembre a Carmagnola (Torino) Vai su Facebook
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it